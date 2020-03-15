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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2020 - 18:40,Son Güncelleme:/

MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor

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MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin yardım eli, terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor" denildi.

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