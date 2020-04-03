ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 16:32,
MSB: Mehmetçiğimiz 'Covid-19' ile mücadelede milletimizin yanında
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üzerindekilere yardımların sürdürüldüğü açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında. Şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor" denildi.
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