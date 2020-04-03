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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

MSB: Mehmetçiğimiz 'Covid-19' ile mücadelede milletimizin yanında

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MSB: Mehmetçiğimiz 'Covid-19' ile mücadelede milletimizin yanında
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üzerindekilere yardımların sürdürüldüğü açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında. Şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor" denildi.

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