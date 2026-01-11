×
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Mayın tehlikesine karşı görev yapacak gemiler Karadeniz'e açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz Mayın Temizliği#MCM Black Sea Görev Grubu#TCG Ayvalık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2026 16:18

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan 'MCM Black Sea Görev Grubu'nun 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MCM Black Sea Görev Grubu 8'inci Aktivasyonu; Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575), Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270), Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267)’ın, Umuryeri/İstanbul'da toplanması ile 9 Ocak 2026 tarihinde başladı.

"10 OCAK TARİHİNDE GÖREVE BAŞLADI"

Gemiler, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Umuryeri'den ayrılarak görevlerine başladı. Gemiler, 19 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek aktivasyon süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz ve Köstence liman ziyareti icra edecekler.

