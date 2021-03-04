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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

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MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.

Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.

MSB: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor

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