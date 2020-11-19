MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriMSB, Maraş'ın havadan fotoğraflarını çekti
GeriGündem MSB, Maraş'ın havadan fotoğraflarını çekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

MSB, Maraş'ın havadan fotoğraflarını çekti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB, Maraş'ın havadan fotoğraflarını çekti
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) talebi üzerine Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için insansız hava aracı (İHA) ile havadan fotoğraf çekimi yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi" denildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle