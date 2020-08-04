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DHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

MSB: Libyalı öğrencilerin eğitimleri başarıyla devam ediyor

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MSB: Libyalı öğrencilerin eğitimleri başarıyla devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencilerin eğitimlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin, Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığında (Isparta) 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan eğitimleri başarıyla devam ediyor." denildi.

MSB: Libyalı öğrencilerin eğitimleri başarıyla devam ediyor

 

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