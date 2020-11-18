MSB: Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitimler sürüyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libya için desteğe devam ediyoruz. Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen 'İleri Gözetleyici Eğitimleri' sürüyor" denildi.





