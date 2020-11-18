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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

MSB: Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitimler sürüyor

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MSB: Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitimler sürüyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen 'İleri Gözetleyici Eğitimleri'nin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libya için desteğe devam ediyoruz. Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen 'İleri Gözetleyici Eğitimleri' sürüyor" denildi.

MSB: Libya Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitimler sürüyor


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