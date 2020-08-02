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DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

MSB: Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi

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MSB: Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri arasında Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Doğan ve TCG Martı hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi.

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