MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
GeriGündem MSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

MSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi