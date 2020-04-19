DHA
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MSB: Kilis'te 12 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 adet M-14 antipersonel mayınının imha edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/el yapımı patlayıcı aramasında tespit ettikleri 12 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.
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