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DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

MSB: Kilis'te 12 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi

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MSB: Kilis'te 12 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 adet M-14 antipersonel mayınının imha edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/el yapımı patlayıcı aramasında tespit ettikleri 12 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.

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