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MSB: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

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#MSB#Kıbrıs#Terörist
MSB: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 22:16

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

 

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MSB’den, Kıbrıs Adası’nda geçmişte yaşanan tarihi olaylar anımsatılarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar hatırlatılarak, "Rum terör örgütü EOKA, 1958’den itibaren sistemli bir şekilde Kıbrıs Türkü’ne yönelik saldırılara başlamış; bu saldırılar zamanla Türklere yönelik işkence ve acımasızca cinayetlerle soykırıma dönüşmüştür. Nitekim 23 Aralık 1963’te tüm dünyanın gözü önünde barbarca ve vahşice işlenen katliam ’Kanlı Noel’ olarak hafızalara kazınmıştır. Teröristler ve onların korkak destekçileri uzun bir süre çocuk, kadın, yaşlı demeden soydaşlarımızı yok etmek üzere saldırılarını sürdürmüştür. Kahraman TSK, bu zulme son vermek ve yangın yerine dönen adada barışı sağlamak üzere Temmuz 1974’te harekete geçmiştir" ifadeleri kaydedildi.

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’HEM TÜRKLERİN HEM RUMLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞTIR’

Açıklamanın devamında, Kıbrıs Barış Harekatı’na vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Garantörlük hakları çerçevesinde 48 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtında hem Türklerin hem de Rumların güvenliği sağlanmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı’na işgal diyenler; tarihi gerçekleri yok sayanlar, 1958-1974 tarihleri arasında yapılan katliamları dünyanın görmesini engellemeye çalışanlardır. Barış Harekâtı’ndan bu yana adada tek bir can kaybı olmamış, adaya barış, huzur, sükun gelmiştir. Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz"

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#MSB#Kıbrıs#Terörist

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