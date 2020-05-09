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Haber Giriş: 09.05.2020 - 22:29,Son Güncelleme:

MSB: Kazakistan’a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi

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MSB: Kazakistan’a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan’a gönderildiğini duyurdu.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi" denildi.

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