MSB kaynaklarından, TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."

YUNANİSTAN'A NAVTEX YANITI

Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin bu sabah yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır" denildi. MSB'nin açıklaması Yunan basınında 'Büyük bir meydan okuma' olarak değerlendirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Armoni Mızıkası Komutanlığının, Türkiye'nin en eski ve en köklü çok sesli müzik kurumu olduğunu hatırlatan Aktürk, 1826'da İstanbul'da "Muzika-i Hümayun" adıyla temelleri atılan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri müzik geleneğini çağdaş yorumlarla yaşatan kurumun, yurt içi ve yurt dışında katıldığı tören, festival ve müzikal etkinliklerde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Aktürk, devletin bekası ve milletin huzuru için gerçekleştirilen görev ve faaliyetlere büyük bir şevk ve gayretle devam edildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğu 753 kilometreye ulaşmıştır."

"YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 173 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin sadece coğrafi değil, stratejik olarak da etki alanını giderek genişletmeye, karmaşık güvenlik denkleminde bölgesel caydırıcılığını güçlendirmeye, güvenliği için tehdit nerede doğuyorsa, orada tedbir almaya, sahada ve diplomatik düzlemde aktif ve ön alıcı savunma politikası sürdürmeye, ittifaklarını, teknolojik derinliğini ve bölgesel ağırlığını da yeniden tanımlamaya, yüksek teknolojili, bağımsız, etkin ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis etmeye azim ve kararlıkla devam ettiğini söyledi.

Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 75'inci yıl dönümünde aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle yad etiğini belirten Aktürk, "Yine, '29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü' dolayısıyla Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu vurguluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz şekilde devam ettirdiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında Kars'ta Kış-2026 Tatbikatı icra edilmekte, 26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Dynamic Front Atış Destek Koordinasyon Tatbikatı'na katılım sağlanmaktadır. Söz konusu tatbikatın, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası 5 Şubat'a kadar Romanya'da devam edecek, Fiili Atışlı/Atışsız Arazi Safhası ise 6-9 Şubat tarihleri arasında Almanya, Romanya, Polonya ve İspanya'da eş zamanlı olarak icra edilecektir. 1-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da Zafer Mızrakları Tatbikatı ile, 2-13 Şubat tarihleri arasında Almanya'da Dynamic Mirage-2026 Tatbikatı’na katılım sağlanması planlanmaktadır."

Türkiye-İspanya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın 2-5 Şubat tarihleri arasında İspanya'da yapılacağını belirten Aktürk, "Hava Kuvvetlerimizin faaliyetleri kapsamında, 26 Ocak'ta, muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu yapılmıştır. Bugün NATO kapsamında Polonya-Litvanya hava sahasında yüksek öncelikli hedeflerin tespiti maksadıyla icra edilecek eğitim faaliyetine tanker uçağımız ile katılım sağlanacaktır." bilgisini verdi.

SAVUNMA SANAYİ

Aktürk, MSB'ye bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan Khaibar'ın 23 Ocak'ta başlayan operasyonel hazırlık eğitimlerinin Türkiye'de devam ettiğini söyledi.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 'Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı' başvurusu bugün tamamlanacaktır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

MSB tarafından, Armoni Mızıkası Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlandı.

Suriye'deki son durumla ilgili soru üzerine, "kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesinin entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilediği" cevabı verildi. Bakanlık tarafından konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir."

EGE'DE SÜRESİZ İLAN EDİLEN NAVTEX

Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'e ilişkin soru üzerine de şu yanıt verildi:

"Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

SOMALİ-TÜRK GÖREV KUVVETİ HAVA UNSUR KOMUTANLIĞI

Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin, terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumlulukları çerçevesinde ve etkin bir şekilde icra ettiği belirtildi. MSB tarafından konuya ilişkin, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

İran'daki gelişmelere ilişkin ise Türkiye olarak bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasının arzu edilmediği belirtildi. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgede huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabaların sürdürüldüğünü belirten Bakanlık, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

YUNAN BASINI 'MEYDAN OKUMA' OLARAK GÖRDÜ

MSB'nin açıklaması Yunan basınında "Eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma"olarak değerlendirildi.

Yunan gazetesi Banking News, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi yapılan açıklamanın Türkiye'ye açıkça diplomatik üstünlük sağladığı yazdı.

Yunanistan'da yayın yapan haber sitesi NewsIT ise MSB'nin NAVTEX açıklamasının ilgilendirdiği Ege Denizi'ndeki adaları yazdı. NewsIT'de yer alan habere göre Ege Denizi'nde "hiçbir askeri faaliyet yapılmaması" gereken adalar şöyle sıralandı:

"Taşoz, Bozbaba, İpsara, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Ahikerya, Sisam, İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Çoban Adası, İlyaki, İncirli, Kelemez, İleryoz, Batnoz, İlipsi, Sömbeki, İstanköy"

PhileNews gazetesinde, açıklamaya ilişkin "Ege'de tehdit" başlığı kullanılırken, Sofokleousin adlı haber sitesinde "Navtex, gerilimi tırmandırıyor" ifadeleri yer aldı.