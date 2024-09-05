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MSB kaynaklarından teğmenlerin yemin törenine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Teğmen#Yemin
MSB kaynaklarından teğmenlerin yemin törenine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 12:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından Kara Harp Okulu mezuniyet töreniyle ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır" denildi. Açıklamada, "İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

(Kara Harp Okulu mezuniyet töreni) Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

(Harp Okulu mezuniyet töreni) İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır."

Son bir hafta içerisinde, 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmıştır.

(Famagusta dizisi) Tarihî gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içermektedir.

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“Kara propaganda amaçlı ‘Famagusta’ adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır.

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#MSB#Teğmen#Yemin

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