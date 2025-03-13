MSB'den Eurofighter Typhoon alımı açıklaması: İngiltere'nin teklifi Bakanlığa ulaştı

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SDG -ŞAM ANLAŞMASI

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: “Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Ayrıca Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek. ”

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Gözden Kaçmasın İyimser olmak için yedi neden Haberi görüntüle

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

MSB kaynakları, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın Paris ziyaretine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanı’nın bugün Bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris’te icra edilen Savunma ve Güvenlik Forumunun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne Sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir. Toplantıda; güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa Güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır.”

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YAŞAR GÜLER’İN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarete ilişkin sorular üzerine “Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde yapılacak işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur” dedi.

EUROFIGHTER TEKLİFİ BAKANLIĞIMIZA ULAŞTI

Kaynaklar, Eurofighter tedarikine ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir.”

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ATATÜRK VE HARBİYELİ ANITI

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Harp Okuluna girişinin yıl dönümünü dolayısıyla Kara Harp Okulu’ndaki ‘Atatürk ve Harbiyeli Anıtı’nda yapıldı. Atatürk ve Harbiyeli Anıtı’nın yapım çalışmaları; Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 1981 yılında başladı. Anıt genel olarak üç bölümden meydana geliyor. Anıtın birinci bölümü; tarihin binlerce yıllık derinliklerinden gelen Yüce Türk milletini temsil eden, ulu bir çınar ağacını ifade ediyor. Bu bölüm Ekim 1982 tarihinde açıldı. 13 Mart 1984 tarihinde tamamlanan anıtın ikinci bölümünde, mareşal üniforması ile en önde dört metre boyunda Atatürk abideleşmekte ve o’nun izinde ilerleyen çeşitli rütbelerden subaylar grubu bulunuyor. 3’üncü bölümünde, bir piyade taburu mevcudu olan 539 ayrı yüz ve karakterde Harbiyeli figürü ile 3 metre boyunda Atatürk'ün bir maskı yer alıyor. 6 metre genişlikte, 24 metre yükseklikte olan Atatürk ve Harbiyeli anıtı, üzerinde 550 rölyef ve figür ile Türkiye'nin en büyük ve dünyanın 4’üncü büyüklükteki anıtı özelliğine sahip. Atatürk’ün Kara Harp Okuluna girişinin 89’uncu yıldönümü olan 13 Mart 1988 tarihinde dönemin cumhurbaşkanı tarafından açılan anıtın heykeltıraşı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Tankut Öktem.

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24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “ Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 24 terörist etkisiz hâle getirildi. Kahire’de (04 Mart’ta) Gazze’nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail’in Gazze ile Batı Şeria’da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir.

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ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, Roketsan tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen Kapsüllü ATMACA Güdümlü Mermisinin ilk fiilî atışı, 12 Mart’ta Mersin’de TCG Preveze denizaltımızdan başarıyla gerçekleştirilmiştir.”