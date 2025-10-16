MSB kaynaklarından SDG açıklaması: Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahip

Haberin Devamı

12 Ekim’de Ankara’da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine MSB kaynakları şunları söyledi:

“Malumlarınız olduğu üzere, Suriye Yeni Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 12 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen 3’lü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır.

ENTEGRE OLMASI KRTİK ÖNEMDE

Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz.”

ASKERİ HASTANELERİN YENİDEN AÇILMASI KONUSU

Bakanlık kaynakları, gündemde yer alan askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Bakanlık kaynakları, Gazze’deki ateşkes sonrası gündeme gelen “Gazze Görev Gücü”nde hangi unsurların yer alacağına dair şunları söyledi: “Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

1 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

Mili Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

“Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında 15-17 Ekim tarihleri arasında Muharip Hava Kuvveti Komutanımız (Eskişehir) Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı’nı (Larissa) ziyaret etmektedir. Yine, 20-22 Ekim tarihleri arasında Yunanistan 111’inci Ana Jet Üssünden bir heyet 1’inci Ana Jet Üssümüzü (Eskişehir) ziyaret edecek, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu ise 23 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecektir.



BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Memnuniyetle karşıladığımız Gazze’deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin; kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada; 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 (Tel Rıfat: 278 / Menbic 394) kilometreye ulaşmıştır.

Hudutlarımızda ise; Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 şahıs yakalanmış, 1.020 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 743, engellenen kişi sayısı da 53 bin 892 olmuştur. Yine; Iğdır, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram (93.800 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

YENİ C-130J’LER ENVANTERE GİRİYOR

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir. Söz konusu uçaklar, imzalanan sözleşme kapsamında, bakım ve modernizasyonlarının Birleşik Krallık’ta yapılmasını müteakip kademeli olarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınacaktır.

Ayrıca, C-130J uçaklarının bakım ve idameleri TİP (Type Training) eğitimleri sonrası yerli ve millî imkânlarla gerçekleştirilecektir.”