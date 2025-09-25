MSB Kaynakları'ndan SDG açıklaması: Dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sarayburnu Limanı’nda bulunan TCG İstanbul Fırkateyni’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

SURİYE HAREKÂT ALANLARINDA İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 622 KİLOMETREYE ULAŞTI

Türkiye’nin bekasına yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftadaki gelişmelere dair bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir. Son bir hafta içerisinde; Tel Rıfat’ta 10, Menbic’de 7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 622 (Tel Rıfat: 250 / Menbic 372) kilometre olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalandı"

Hudut güvenliğinin kesintisiz devam ettiğini söyleyen Aktürk, sınır hattında son bir haftada yaşanan gelişmelere dair bilgilendirmede bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalanmış, 833 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 989, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 51 bin 141 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,5 kilogram (1.405 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

"BİR GRUP ÜLKENİN FİLİSTİN’İ TANIMA KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Filistin’in birçok ülke tarafından tanınmasının olumlu karşılandığını söyleyen Aktürk, "İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz. Uluslararası toplumu; söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkânsız hâle getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN HAVADAN İHBAR KONTROL UÇAĞI NATO GÖREVİ KAPSAMINDA LİTVANYA’DA

NATO Güvence Tedbirleri kapsamında bir Hava İhbar Kontrol uçağının Litvanya’ya gönderildiğini söyleyen Aktürk, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız tarafından 22-25 Eylül tarihleri arasında Litvanya hava sahasında görev icra edilmekte. NATO Hava Unsur Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında bugün (25 Eylül) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı Eğitimi’ne 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE, SURİYE’NİN ‘TEK DEVLET, TEK ORDU’ İLKESİNİ DESTEKLEMEYE KARARLIDIR"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır."

Bakanlık kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı’nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Ankara ziyaretinin sebebine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye’de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor."

"BİZİM MISIR VE LİBYA İLE YAPTIĞIMIZ FAALİYETLER, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİ HEDEF ALMIYOR"

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen "Dostluk Denizi Tatbikatı" ile ilgili sorular üzerine "Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun" dedi.

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Hatay’daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler; maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür. Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık millî, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmî açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir."