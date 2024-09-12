MSB kaynaklarından 'kılıçlı yemin' açıklaması: İhmali olan personele işlem yapılacak

Haberin Devamı

MSB Kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

(Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini): Başlatılan inceleme devam etmektedir. Bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği, terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması; olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"SON 1 HAFTADA 95 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.963 olmuştur.

2 ve 9 Eylül’de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edilmiştir.

Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekatlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Haberin Devamı

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. 1.545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 6’sı terör örgütü mensubudur.

1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 91’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75 bin 332 olmuştur.