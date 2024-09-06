MSB kaynaklarından ‘kılıçlı yemin’ açıklaması: Her yönüyle inceleniyor

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Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu’nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan tartışmalara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Öncelikle, Zafer Bayramımızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik. Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık. Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır.

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BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir.

TSK’YA HAKARETLERE SUÇ DUYURUSU

Şanlı ordumuzun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün bir gayretle yerine getirdiği bu dönemde; ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açıktır. Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya,/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir.



TSK MİLLETİN EMRİNDE GÖREVİNİN BAŞINDADIR

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Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de, askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile millî, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.”

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CHP'DEN TEPKİ

ANAYASAYA AYKIRI BİR KELİME YOK

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenler hakkında inceleme başlatılmasına ilişkin, “3- 5 trol hesap tweet attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, şunları kaydetti: “Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet törenlerinde teğmenlerin ettikleri yeminde yapılan vurgu; Mustafa Kemal Atatürk ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığıdır. Daha önce de kullanılmış yeminde Anayasaya ve yasalara aykırı bir kelime yoktur. Bu durumdan kim neden rahatsız olur? Bu durumdan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb. gibi kumpas davalarıyla, dünya tarihinde emperyalizmi yenen tek düzenli ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sanık olarak yargılayan FETÖ zihniyeti rahatsız olur. Bu durumdan ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen, Atatürk’e lanet okuyan zihniyet rahatsız olur. 3- 5 trol hesap tweet attı diye gencecik teğmenlere soruşturma açmak, milli şuurdan yoksunluktur, acizliktir.”

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DERVİŞOĞLU: BU YEMİN İLK DEFA EDİLMİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda diploma alma töreninde yaşananlara değinerek, “Bu yeminin hiçbir şeyi yok, önce onu söyleyeyim net bir biçimde. Bu yemin ilk defa edilmiyor. Bu zamana kadar edilen bir yemin bu” dedi. Halk TV’de dün İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, özetle şunları kaydetti:

ELBETTE ATATÜRK’ÜN ASKERİ OLACAK

“(MSB Üniversitesi’nde yaşananlar) Bunlar daha önceden kürsüden ediliyordu. Dönem birincileri çıkıyor ve orada bu yemini ediyorlardı. 2023 yılından sonra böyle bir değişiklik söz konusu oldu. Bu yemini, bütün Harp Okulu öğrencileri yapar. Yani Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olmayacak da kimin askeri olacak? Yani TSK’nın bir subayı, yani Atatürk’ün hatıralarıyla büyüyecek, Atatürk’ün savaş anılarını okuyacak, askeri dehasının ve zaferlerinin şahidi olacak, kurduğu Cumhuriyet’in yaşatılması ve sürdürülmesi üzerine eğitim alacak, yetişecek ve sınır güvenliğini emanet edeceğimiz insanlar. Dolayısıyla elbette ki Mustafa Kemal’in askeri olacak.

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DARBE İDDİALARINI NASIL ÇIKARIYORLAR

Bu darbe iddialarını nasıl çıkarıyorlar bilmiyorum. Benim üzüldüğüm şu; şimdi bir Genelkurmay Başkanı’nın, bir Savunma Bakanı’nın, bir Cumhurbaşkanı’nın aslında bu dönem mezun olmuş bu Harp Okulu öğrencilerine, geleceğe dair bir sahiplenme duygusu taşımaları lazım. Onları yalnız ya da damgalı bir devreymiş gibi tanımlamaktan uzak durmaları lazım. Bir subay evlenirken onu dönem arkadaşları kılıçların altından geçirirler. Yani bunlar meslekten kaynaklı birtakım teamüllerdir. Birtakım ritüeller, geleneklerdir. Yani bu gelenekler güzelliklere vesile oluyor demek dururken acaba arkasında ne vardır diye aramak maalesef kabul edilebilecek bir şey değil.”