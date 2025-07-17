Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması... Fidan ve Kalın muhatapları ile görüştü: "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sonucu taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Alınan bilgiye göre; "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sahadaki duruma yönelik temasları taraflar arasında ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynamıştır" denildi.

CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında detayları şöyle anlattı:

İki gündür gözümüz Suriye’nin Süveyda kentindeydi. Önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında devam eden sıcak çatışmalarda ateşkes sağlandı. Peki bu ateşkesin sağlanmasında Türkiye’nin rolü neydi? Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz dikkat çeken bilgiler var. İki gün boyunca devam eden çatışmalar sırasında Türkiye, Suriye’deki Şam yönetiminin merkezi yönetiminin yanında yer aldığını ifade etti. Bölgede sükûnetin sağlanması için üst düzey çaba sarf etti. Öncelikle çok boyutlu diplomasi yürütüldü. Görünen ve görünmeyen yüzleri var. Diplomasinin bir ayağı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yürütüldü. Diğer ayağı ise Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın tarafından yürütüldü. Hem Fidan’ın hem Kalın’ın yaptığı görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı.

Haberin Devamı

"İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARINI GÖRÜŞTÜ"

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye ve İsrail’deki muhataplarıyla görüştü. Suriye’de yaşanan çatışmanın yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını görüştü. Kalın aynı zamanda çatışmaya dair Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli temas halindeydi. Ayrıca Dürzi Lider Canbolat ile çatışmaların sonlanması bölgede sükûnetin sağlanması için görüşmeler yaptı. Fidan ve Kalın’ın temasları ateşkesin sağlanmasında kilit bir rol oynadı dedik. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temaslarını hatırlatalım; Amerika Birleşik Devletleri’nin Özel Suriye temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Suudi Dışişleri Bakanı ile telefonda bir görüşme yaptı. Türkiye güney komşusu Suriye’deki gerginliklerin bertaraf edilmesi amacıyla çabalarını gösterdi. Çatışmanın ardından bölgede ateşkes sağlandı. Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'dan açıklama gelmişti. “ABD, Arap ve Türk arabulucularının etkin müdahaleleri olmasaydı bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı.” diyerek Türkiye’nin ateşkese olan katkısına dikkat çekmiş oldu.

Haberin Devamı

HALİSDEMİR’İN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDE

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta Bordo Bereliler olarak bilenen Özel Kuvvetler Komutanlığı, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Anıtı önünde yapıldı.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan ve darbeci Semih Terzi'yi vurarak sürecin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü nokta, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla koruma altında tutuluyor. Halisdemir'in Şehit düştüğü noktada özel bir uygulama hayata geçirildi ve olay yerindeki şehit kanın izlerinin bulunduğu alan koruma altına alındı.

Haberin Devamı

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir. İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

4 PKK’LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Hakla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda şunları söyledi:

“Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakanlığımızın FETÖ Silahlı Terör Örgütüyle mücadelesi elde edilen bilgi ve belgeler ışığında ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde sürmektedir. Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26.205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir.

TÜNEL İMHA FAALİYETLERİ

Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 23 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dâhil 481 kilometre olmuştur.