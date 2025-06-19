MSB kaynaklarından İsrail-İran çatışması mesajı: Herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü tehdide hazır olduğu mesajını veren MSB kaynakları, sınırlar ve hava sahasının en üst düzeyde korunduğunu bildirdi.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozduğunu belirten kaynaklar, İsrail’in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. İsrail’in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırıldı. Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir” açıklamasını yaptı.

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HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

İsrail-İran çatışması sürerken Türkiye’nin hava savunma sistemi konusunda hangi noktada olduğuna dair bilgi veren kaynaklar, “Türkiye’nin hava ve füze savunmasını, çok katmanlı ve bir bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam ediliyor. Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınıyor” dedi.

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İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ DALGASI İHTİMALİ

Bakanlık kaynakları, İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtları sürerken İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası olup olmadığına dair şu bilgileri paylaştı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmakta. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir.

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ANADOLU KARTALI 2025 TATBİKATI

Bakanlık kaynakları, birçok ülkeden uçağın katıldığı Konya’daki Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı ile ilgili de şunları söyledi: “Planlamalarına 2024 yılında başlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı 23 Haziran 04 Temmuz tarihleri arasında Konya’da icra edilecektir. Bir yıl öncesinden planlanmış bir tatbikattır.

Bahse konu tatbikata; ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün fiilî olarak; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya gözlemci statüsünde katılım sağlayacaktır.

Katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekâta yönelik eğitim seviyelerini artırmak ve müşterek/birleşik harekât usullerini deneyerek görev etkinliğini azami seviyeye çıkarmaktır.

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Tatbikat kapsamında; katılımcı filoların paket kol içerisinde hem hava-hava, hem de hava-yer görevlerini icra etmesine yönelik çift rollü eğitimler, TSK envanterinde bulunan elektronik harp teçhizatı ile tehdit sistemleri kullanılarak gerçek şartlarda karşılaşılması muhtemel tehditlere ve karıştırma yöntemlerine yönelik eğitimler ile müşterek ve birleşik görev nevilerinden öne çıkan; yakın hava desteği, su üstü unsurlarına karşı hava harekâtı, zamana duyarlı hedefleme, dinamik hedefleme ve benzeri görevler icra edilecektir.”

REAKSİYON UÇAKLARI HAVALANDI

Bakanlık kaynakları, İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine ise şunları söyledi: “İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır.”