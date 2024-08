MSB kaynaklarından Irak’la imzalanan mutabakat açıklaması: Hedef terörün bertaraf edilmesi

Haberin Devamı

HEDEF TERÖRÜN BERTARAF EDİLMESİ



MSB kaynakları, “Öncelikle bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metni gerçek değildir. İmzalanan metinden farklıdır. İmzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” ile taraflar arasında; Askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamaktadır. Ayrıca Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat’ta kurulacaktır. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek General seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecektir. Ortak Merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir. Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü’nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen Merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir” dedi.

Haberin Devamı

ABD VE İNGİLTERE’NİN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NE ASKER KONUŞLANDIRMASI



Bakanlık kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi: “Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY’nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip ediliyor. KKTC’nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC’nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir.”

Haberin Devamı

SON 1 HAFTADA 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Sahanın gerektirdiği, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile kesintisiz şekilde sürdürülen operasyonlarımız neticesinde; son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 868’i Irak’ın, 895’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.763 olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ



Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda; Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.673 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70.712’ye ulaşmıştır.

Haberin Devamı

IRAK İLE İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası harekât ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. 15 Ağustos’ta dördüncüsü Ankara’da gerçekleştirilen ülkemiz ile Irak arasındaki “Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması” toplantısına katılan Sayın Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile “Askerî, Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” imzalamıştır.Söz konusu anlaşma ile Bağdat’ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı “Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi” ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askerî stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir. Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan "Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askerî eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır.Nihai aşamada, her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır.

Haberin Devamı

AKSAZ’DA DENİZ PLATFORMLARI TESLİM TÖRENİ



Sayın Bakanımız, 24 Ağustos’ta ise Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni’ne katılacaktır. Açılış töreninin ardından; PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS Denizaltısı Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimlerine başlayacak, MURATREİS Denizaltısı Havuz Donatım Faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 Tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girecektir.

İSRAİL’E TEPKİ



7 Ekim’den bu yana her geçen gün ölü sayısının yükseldiği, Filistin halkının her türlü temel haklarından mahrum bırakıldığı, yerlerinden edildiği, hastanelerin, okulların ve çadır kampların bombalandığı, açlığın ve salgın hastalıkların kol gezdiği Filistin’de yaşananlar ciddi endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. İnsanlık suçlarını işlemeye devam eden İsrail, katlettiği masum insanlarla birlikte hayatta kalanlara da her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır. Uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerekmektedir. Bu itibarla, kalıcı ateşkese yönelik çalışmaların hızlanmasını ve olumlu neticelenmesini temenni ediyoruz.

Haberin Devamı

KINALIADA’NIN JAPONYA SEFERİ



TCG KINALIADA korvetimiz 21 Ağustos’ta Foça limanında gerçekleştirilen karşılama töreni ile Japonya seyrini tamamlamıştır. ERTUĞRUL fırkateyninin 1889’da çıktığı Japonya seyrinin ardından 1990 ve 2000’de TCG TURGUTREİS, 2011’de TCG GEMLİK ve 2015’te TCG GEDİZ Japonya seyri yapmıştır. TCG KINALIADA’nın gerçekleştirdiği seyir tarihimizde Japonya’ya düzenlenen 5’inci seyir olmuştur. Korvetimiz, “Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi’nin 100’üncü Yıl Dönümü” ve “ERTUĞRUL Fırkateyni’nin Japonya Seyri’nin 134’üncü Yıl Dönümü” kapsamında 08 Nisan-21 Ağustos tarihleri arasında yüz otuz altı günde; 19 ülke, 23 liman ziyareti gerçekleştirmiş ve görev süresince; 1.926 saat seyir yapmış, 27.280 deniz mili mesafe kat etmiştir.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda, bu yılın başından 14 Ağustos’a kadar 62 helikopter ile 1079 sorti yaparak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter 1639 sorti 3.057 ton su ile destek sağlamıştır. Ayrıca Afyon, İzmir ve Ankara’da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 7 helikopter görevlendirilmiş helikopterlerimiz 116 sorti yaparak 286 ton su atmıştır. Bu sabah itibarıyla da 2 adet Chinook helikopteri Kızılcahamam’daki yangına müdahale etmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan kahraman personelimizi tebrik ediyor ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeşil vatanımızın korunmasında ve orman yangınlarıyla mücadelede de dün olduğu gibi bugün ve yarın da aziz milletimizin yanında olmaya devam edecektir. ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİSayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Orman Genel Müdürlüğü arasında acil durum ve doğal afetlerle mücadelede, personelin ve bölge insanının konaklama, beslenme, sağlık ve hijyen gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “Seyyar Mobil Üniteler” sözleşmesi imzalanmıştır.

SOLOTÜRK AHLAT SEMALARINDA UÇACAK



Malazgirt Zaferinin 953'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında; 24 Ağustos’ta Bitlis/Ahlat’ta, - 25 Ağustos’ta ise Muş/Malazgirt’te SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu icra edilecektir. Yine "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102'nci Yıl Dönümü ve Zafer Haftası Etkinlikleri" kapsamında Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından 25-31 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecektir.”