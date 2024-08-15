MSB kaynaklarından insan kaçakçılığı olayına karışan emekli tuğgeneral açıklaması: Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün Ankara’da gerçekleştirilen Irak ile “Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması” toplantısında nelerin görüşüleceğine dair sorulara şu yanıtı verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabullerinde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu. Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı 2019 yılında yapılmıştı. Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti. Söz konusu toplantı sonucunda, Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa ‘ortak tehdit’ olarak tanımlaması sağlanmıştı. Terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hâle getirmek için karşılıklı görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemiz ile Irak arasında sonuncusu Bağdat’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantılarının dördüncüsü bugün Ankara’da icra edilecektir. Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak iş birliği alanları, askerî ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir.”

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ÇANAKKALE’DE AMFİBİ KOLORDOSU KURULMASI

Bakanlık kaynakları, Muğla/Dalaman’da 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale’de Amfibi Kolordusu kurulacak olmasının ne anlama geldiğiyle ilgili sorulara da şu yanıtları verdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekât ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamaları sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda Dalaman’da 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kurulmaktadır. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985 yılından itibaren hizmete alınmış ve askerî havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekât ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuvvet Yapısı Planı’nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Çanakkale’de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alınmıştır. Deniz Piyade Birliklerinin üç tugaydan teşkil Kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir.”

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SINIRDA İNSAN KAÇAKÇILIĞI OLAYINA KARIŞAN EMEKLİ TUĞGENERAL

Bakanlık kaynakları, makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere olaya karışan Uzman Erbaşların sözleşmeleri fesih edilmiş, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile TSK’dan ilişiği kesilmişti. Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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SON 1 HAFTADA 73 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise, 845’i Irak’ın, 880’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1.725 terörist etkisiz hâle getirildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubudur. - Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.336’ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69.331 olmuştur. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

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İSRAİL’İN SALDIRILARI

Tüm dünya yaklaşık 10 aydır İsrail’in yaptığı katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayan, başına buyruk İsrail yine bir okul binasına sığınan yüzden fazla masum Filistinliyi katletmiştir. İsrail tarafından insanlığa karşı işlenen suçlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Uluslararası toplum, daha fazla kan dökülmeden ve masum insan ölmeden İsrail’i durdurmalı, bölgemizde istikrar ve barışı bir an evvel tesis etmelidir. Ayrıca Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyor, bu çabaların en kısa zamanda başarı ile sonuçlanmasını umuyoruz. Bölgesel ve uluslararası istikrar için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin Devletinin kurulmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

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ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar 20 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 62 helikopter ile 1079 sorti yapılarak destek sağlanmıştır.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda modernize edilen M60 T tankı, Deniz Tipi Uzaktan Komutalı Ateşleme Sistemi (USAS) ve T-155 Kundağı Motorlu Fırtına II Obüs”ün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.”