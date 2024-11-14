MSB kaynaklarından 'harekât' açıklaması: Türkiye'nin en doğal hakkı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, “40 adet Eurofighter tedariki için Almanya’dan olumlu yanıt aldık” sözlerinin ardından gözler bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Almanya tarafından uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesinin görevlendirilmesine onay verildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Bu hususun tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirilmektedir” dedi.

EUROFIGHTER TEDARİK SÜRECİ

“Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik olarak konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya tarafından daha önce onay verilmiş, Almanya tarafından uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesinin görevlendirilmesine onay verilmiştir. Bu hususun tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirilmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla bir alternatif olabileceği değerlendirilen Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir” dedi. Bakanlık kaynakları ayrıca, Birleşik Krallık Savunma Bakanı’nın bugün Bakan Yaşar Güler’i ziyaretinde Eurofighter konusunun da gündeme geleceğini hatırlattı.

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HAREKÂT YAPMAK TÜRKİYE'NİN EN DOĞAL HAKKIDIR

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Güney sınırlarımızla ilgili açığı kapatacağız” şeklindeki sözlerinden sonra Suriye’nin kuzeyine yeni bir kara harekâtı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti: “Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon / harekât yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız.”

GKRY ÜSLERİNİN ABD TARAFINDAN KİRALANACAĞI İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, GKRY’deki üslerin ABD tarafından kiralanacağına dair iddialarla ilgili şunları söyledi:“Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Yabancı devletlerin Ada’da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişime karşı, KKTC’nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.”

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SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER MAALESEF DOĞRU

Bakanlık kaynakları, Bosna Hersek’te görev yapan bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığına dair görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:“Sosyal medyadaki görüntüler maalesef doğrudur. Tnk.Uzm.Çvş. Ümit Kökçıkaran’ın 28 Ekim 2024 tarihinde Yurt Dışı Geçici Görevlendirilmesi sonlandırılmış akabinde 04 Kasım 2024 tarihinde sözleşmesi feshedilerek TSK’dan ilişiği kesilmiştir. Ayrıca, adı geçen personel hakkında adli süreç başlatılmış, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

TSK’DA AFGAN BİR DOKTORUN GÖREV YAPTIĞI İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, TSK’da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığına ilişkin iddialar üzerine “TSK’nın askerî sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır. Bahse konu haber, kasten ve halkı yanıltıcı bir ifade şekliyle Bakanlığımızı ve TSK’yı yıpratma ve karalama amacı taşımaktadır” yanıtını verdi.

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ASTANA SÜRECİ TOPLANTILARI

Bakanlık kaynakları, Astana Süreci Toplantıları’na ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:“Astana’da 11-12 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, Garantör ülkeler İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcileri katılımı ile icra edilmiştir. Bu kapsamda, Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü zayıflatan ve sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dâhil olmak üzere, komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı durma konularında birlikte çalışmaya devam edilecek, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) katılımıyla Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü için uygun koşulların oluşturulması, siyasi sürecin canlandırılması ve tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz aktarılmasının sağlanması için Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde yeniden tesis edilmesine yönelik çabalar sürdürülecektir.”

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48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 48, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1.299’u Irak’ın, 1.206’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2.505 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirmiştir. (1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet MG-3 makineli tüfek, 2 adet PKMS makineli tüfek, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,1 adet M-16 piyade tüfeği,23 adet AK-47 piyade tüfeği,1 adet tabanca,5 adet muhtelif nişangâh dürbünü,2 adet lazer mesafe ölçer ile çok sayıda silah ve mühimmat) Ayrıca, son bir hafta içerisinde 1 PKK’lı terörist daha Ceylanpınar’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

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SINIR GÜVENLİĞİ

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 149 şahıs yakalanmış, 1.443 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.610’a, engellenen kişi sayısı da 87.755’e yükselmiştir.

İSRAİL BÖLGENİN GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Filistin’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla masum Filistin halkının ölümüne sebep olan İsrail, Lübnan’a saldırmaya, İran ile gerilimi tırmandırmaya devam etmektedir. İnsani yardımların ulaşmasına da engel olan İsrail’in saldırganlığı bölgenin güvenliği ve istikrarı için büyük tehdit oluşturmaktadır. İsrail’in soykırımına, ilhak girişimlerine ve bölgede yaratacağı gerilimlere karşı uluslararası toplum ve bölge ülkelerini bir kez daha gerekli kararlılığı göstermeye çağırıyoruz. “