MSB kaynaklarından 'Gazze' açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-kilit operasyon bölgesinde teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Suriye Harekat Alanları'nda Tel Rıfat (262 km) ve Menbic'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 188 kişi yakalandı, 735 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177, engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır.

(Suriye'deki son duruma ilişkin) Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

(Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüşmesine ilişkin) İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek işbirliği de ele alınmıştır.

(Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve sürüklendiği belirlenen bomba yüklü bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilişkin) Rusya-Ukrayna Savaşının başlangıcından itibaren; çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir."

(Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin GKRY’nin yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin) Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz.

GAZZE AÇIKLAMASI

Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.

Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından “Filistin’de 800 Yıl” konulu ilk ders verilecek, Filistin’in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır.