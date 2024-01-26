MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: Mektup olumlu ama asıl adım kongre olmalı

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Bakanlık kaynakları, “Asıl yapılması gereken Kongre’ye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin Kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bakanlık kaynakları ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceğine dair iddialara ilişkin de, “Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. ” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ RESMİ GAZETE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’nin ardından İsveç’in NATO’ya üyelik protokolüne onay verdi. Karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, “5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan ‘Kuzey Atlantik Antlaşması’na İsveç Krallığı’nın Katılımına İlişkin Protokol’ün onaylanması uygun bulunmuştur” denildi.