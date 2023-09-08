MSB kaynaklarından Deyrizor açıklaması: Ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi

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Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten kaynaklar, “Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” ifadelerini kullandı.

DÜŞEN YAKIT TANKI

Boş yakıt tankı düşen F-4 savaş uçağıyla ilgili son durumu paylaşan kaynaklar, “TEKNOFEST’te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir’e dönmek üzere Etimesgut’tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. Teknik inceleme devam ediyor. Teknik inceleme sonuçlandığında sizlere gerekli açıklamayı yapacağız, şu anda halen devam ediyor” dedi.

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SON BİR HAFTADA 39 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu bilgileri verdi:

- TERÖRLE MÜCADELE: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185’e ulaştı. Bu yılın başından itibaren Suriye harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirildi.

- SINIR GÜVENLİĞİ: Hudutlarımızdan son bir haftada yasadışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ü terör örgütü üyesidir. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

-YUNANİSTAN: Komşumuz Yunanistan ile gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürüyor. Temennimiz Ege Denizi’nin bir dostluk denizi haline gelmesi.

- KOSOVA: 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı komando taburumuz 4 Eylül’de geri intikale başlarken, 6 Eylül’de kara ve hava intikali tamamlandı.”