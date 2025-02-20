MSB Kaynakları'ndan açıklama: Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle emeklilik dilekçesini verdi

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GKRY ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya işaret eden MSB kaynakları, “Bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir” değerlendirmesini yaptı.

STEADFAST DART 2025 TATBİKATI

Bakanlık kaynakları, NATO’nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı’nda Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatına Romanya’ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Gruplarındaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO’da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO’nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasasının 31’inci ve 80’inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan’ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir. Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatından çekildiği, Romanya’nın milli DACİA Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO’ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir.”

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ŞAM VE PKK/PYD/YPG/SDG’NİN GÖRÜŞMELERİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Suriye’de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye’yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye’nin Suriye’deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”

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GKRY İLE MISIR ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

MSB kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin de şunları kaydetti:

“GKRY, bir oldubitti yaratarak KKTC’nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC’nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY’nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada’da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.”

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KARA KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI’NIN EMEKLİLİĞİNİ İSTEMESİ

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi: “TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı.”

ERZURUM 1’İNCİ İDARE MAHKEMESİ’NİN KARARI

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Bakanlık kaynakları, Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği ‘iptal kararı’na ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat’ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu’ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi ‘Türk toplum yapısına aykırı’ sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla ihraç edilmiştir.”

TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATKILARI

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında (TMMM) yapılan basın bilgilendirme toplantısında şu açıklamaları yaptı: “Ülkemizin NATO’ya katılışının 73’üncü yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olarak İttifakın merkezinde yer alan ve İttifaka dâhil olduğu günden bu yana üstlendiği her türlü görevi başarıyla yerine getiren ülkemizin; NATO’nun güçlü ve güvenilir bir üyesi sıfatıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO’ya önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğini vurguluyoruz.

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TERÖRLE MÜCADELE

Dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 31, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 408 (Irak 163 / Suriye: 245) terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha hudut karakollarımıza teslim oldu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3’ü terör örgütü mensubudur. 1.573 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 9.754 oldu.

FRANSA İLE STRATEJİK DİYALOG TOPLANTISI

Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı’nın üçüncüsü Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla bugün (20 Şubat) Ankara’da Bakanlığımızda yapılmaktadır.

KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail’in, hem Lübnan’da hem Gazze’de varılan ateşkese titizlikle uyması; ateşkesin kalıcılığını ve bölgenin istikrarını bozmaması gerektiğini vurguluyoruz. Daha fazla kayıp yaşanmadan, tarafları ateşkesin kalıcı olması için sorumluluğa, uluslararası toplumu da insan haklarını ve insani yardımları gözeterek her iki tarafın da haklarının tanındığı, eşitlik ve adalet temelleri üzerine inşa edilecek barışa katkı sağlamaya davet ediyoruz.

ENVANTERE GİREN SİSTEMLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin (HİSAR-O) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Millî Savunma Üniversitesine askerî öğrenci temini kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde aday belirleme sınavı yapılacaktır.”



NATO’YA TERÖRİZMLE MÜCADELEDE KATKI MERKEZİ

Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı, NATO’ya terörizmle mücadele konusunda uzmanlık ve tecrübe sağlıyor. TMMM, 28 Haziran 2005’te kuruldu. NATO'ya akredite 30 Mükemmeliyet Merkezi arasından akredite olan 2'nci merkez konumundaki TMMM'nin kurs, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay ve mobil eğitim faaliyetlerine bugüne kadar 124 ülkeden 18 bin 447 kişi katıldı. Komutanlıkta 39 Türk personelle Arnavutluk, Almanya, Macaristan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birer, Romanya'dan ise iki temsilci subay olmak üzere 7 yabancı personel görev yapıyor.