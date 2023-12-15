MSB kaynaklarından ABD’ye tatbikat tepkisi

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Suriye’de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına tepki göstererek, “ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD’den beklentimiz bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” ifadesini kullandı.

TEK YOL TESLİM OLMAK

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ise bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında özetle şunları söyledi: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirildi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmak.

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SINIR GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 227 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 3’ü FETÖ, 3’ü PKK’lı ve biri de DEAŞ’lı olmak üzere, 7’si terör örgütü mensubudur. 3 bin 374 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

GAZZE YARDIMLARI

Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak 12 Aralık’ta A400M uçağımız ile 2 ton tıbbi malzeme ve 10 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 68 hasta ve 61 refakatçiden oluşan toplam 129 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir.”

YENİ SİLAHLAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda Yer Altı Görüntüleme Cihazı, Mini/Mikro İHA’lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi ve Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsün muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı.

KOMŞUYLA GELİŞMELER ÇOK OLUMLU

13 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın Yunanistan ile ilişkileri geliştirmek için önemli bir adım olduğunu söyleyen bakanlık kaynakları, “2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler bu toplantılarla tekrar başlamış oldu. Bir sonraki toplantının Atina’da yapılması için planlamalara başlandı. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları problemlerin çözülmesine değil, olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı” diye konuştu.