MSB kaynaklarından 12 Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili açıklama: İddialar tamamen asılsız

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12 Mehmetçiğin şehit olduğu olaydaki detaylar şöyle:

İLK KEZ KARŞILAŞILAN BİR DURUM

“Irak’ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Harekâtlar kapsamında toplam 3 bin 765 mağara/sığınağın tespit, arama ve imhası başarıyla gerçekleştirildi. Bugüne kadar yaşanan bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme olayı yaşanmadı. Ayrıca, harekât alanlarında mağara, sığınak ve tünel tespit ve imha faaliyetleri devam ederken, diğer taraftan da naaşlarına ulaşılamayan şehitlerin naaşlarını arama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

2 ŞEHİDİN NAAŞI BULUNULDU

3 Kasım 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Mustafa Bazna’nın naaşına 29 Ocak 2025’te, 7 Temmuz 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek’in naaşına 26 Mart 2025’te ulaşıldı. 28 Mayıs 2022’de Pençe Kilit Harekât Bölgesinde şehit olan P.Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmalarına ise ilk andan itibaren devam edildi.

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ÖNCE KEŞİF KÖPEKLERİ GÖNDERİLDİ

Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağara; 23-24 Haziran 2024’te terör örgütü mensuplarından temizlenerek mağaranın tüm giriş ve mazgalları kapatıldı. Şehit Bozkurt’un naaşını arama faaliyetine, alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025’ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edildi. Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edildi, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edildi.

ÖNDEN İLERLEYENLER SENDELEMEYE BAŞLADI

Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapıldı, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personel ile mağaraya girildi. Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen personel sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istedi.

Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girerken, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar oldu. Ardından, dışarda bulunan 12 personel ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girdi, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışıldı. En önde bulunan 7 personel hariç gazdan etkilenen tüm personel, arama tarama faaliyetinde görevli personelin fedakârlığıyla dışarı çıkarıldı ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen 5 Mehmetçik şehit oldu.

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3 GAZA RASTLANDI

İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basıldı. Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 Mehmetçiğin naaşına ulaşıldı.

İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Basında ve sosyal medyada yer alan; “ Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, Görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, Mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, Şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu” iddiaları tamamen asılsızdır.

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GEREKLİ DERSLER ÇIKARILDI

Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlandı. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalı.

Bahse konu olayla ilgili derhâl başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte; mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dâhil devam ediliyor.

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KOMPLO TEORİLERİ ÜRETEN MANİPÜLATİF SÖYLEM

Tahkikatın devam ettiği bu aşamada, kamuoyunun yalnızca resmî makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir. Yürütülen idari tahkikatın sonucu tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yapılan ve yapılacak olan resmî açıklamaları beklemeden, idari tahkikat süreci tamamlanmadan konu ile ilgili kamuoyunda sinsi bir fırsatçılıkla art niyetli yapılan haber, paylaşım, yorum ve değerlendirmeler, asla kabul edilemez. Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır. Bu yapılanların, her şeyden önce, aziz şehitlerimize, şehitlerimizin kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize hakaret olduğu unutulmamalıdır.”