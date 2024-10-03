MSB kaynakları: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB'nin son bir haftaki faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 107 olmuştur." diyen Aktürk, dün Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet diledi.

Aktürk, hudut güvenliğinin çok katmanlı emniyet sistemiyle sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır, 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12'si terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur."

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Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 10-11 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi.

Türkiye'nin 10 Ekim 2023'te komutasını devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 11 Ekim'de İtalya'ya devredileceğini bildiren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 Ekim'de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte'yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg'e bir kez daha teşekkür ediyoruz."

"KALICI ÖNLEMLERİN ALINMASI ŞARTTIR"

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir yıla yaklaştığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in, Filistin'in ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır." dedi.

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TSK'nın halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Aktürk, bu kapsamda, Portekiz'de Repmus, İtalya'da Dynamic Mastermind, Gürcistan'da Sonsuzluk ve İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında Nusret-2024 tatbikatlarının başarıyla icra edildiğini söyledi.

ATEŞ SERBEST-2024 FAALİYETİ

Aktürk, Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik, Romanya'da Sarmis, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Falcon Strike, Hava Savunma Birlikleri tarafından Hava Savunma Komuta Kontrol, Konya'da Milli Anadolu Ankası tatbikatlarının gerçekleştirilmekte olduğunu anlattı.

Yunanistan'da NATO Elektronik Harp Denemeleri (NEMO), Fransa'da Cutaway, Pakistan'da Indus Shield, Aliağa'da Müşterek Hava Savunma tatbikatlarının icra edilmesinin planlandığını söyleyen Tuğamiral Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

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"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 8-11 Ekim arasında Polatlı'da Ateş Serbest-2024 Faaliyeti gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü'nün Sayın Bakanımızın da katılımıyla 10 Ekim'de yapılması planlanmaktadır."

"SOMALİ DENİZ GÖREV GRUBU" ORUÇ REİS GEMİSİNE REFAKAT EDECEK

Tuğamiral Aktürk, Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen "Somali Deniz Görev Grubu" tarafından refakat ve koruma sağlanacağını bildirerek, "Görev Grubu, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayarak Somali'ye seyrine başlayacaktır." dedi.

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Yerli ve milli savunma sanayisinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nın imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırdığına değinen Aktürk, şunları kaydetti:

"2-6 Ekim arasında Adana'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz'e Milli Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanmaktadır."

"TSK HER TÜRLÜ TEHLİKEYİ BERTAFAR ETMEYE MUKTEDİRDİR"

Tuğamiral Aktürk, açıklamasına şöyle devam etti:

"MSB ve TSK olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz.

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TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir.

TSK, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır.

(F-16 ve Eurofighter uçaklarının tedarikinde son durum) F-16 tedarikine ilişkin iki ülke arasındaki teknik görüşmeler planlandığı şekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz."