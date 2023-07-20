MSB kaynakları Tahıl Koridoru'nda son durumu açıkladı... Bedelli askerlik ücreti 122 bin lira oldu

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Kaynaklar, “Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Tahıl koridoru rotası dışında başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığına yönelik soruya kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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MKE’DEKİ PATLAMA VE YANGIN

Son dönemde MKE AŞ’ye ait tesislerdeki yangın ve patlamaya “eski teknoloji ve tecrübesiz işçilerin” neden olduğu iddiaları da değinen Milli Savunma kaynakları, “Olaylarla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiğini, konunun her yönüyle araştırıldığını belirtti.

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ABD’DEN SURİYE’YE ASKER SEVKİYATI

ABD’nin Suriye’deki birliklerini takviye etiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği yöndeki iddiları da değerlendiren kaynaklar, konunun yakından takip edildiğini, şu ana kadar böyle bir tespitlerinin bulunmadığını vurguladı.

BEDELLİ 122 BİN 351 LİRA OLDU

MSB, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” denildi.