'Yüksek Disiplin Kurulu bugün 14'te toplanacak' Teğmenlerin kılıçlı yemini: Karar 10 iş günü içinde açıklanacak

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Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Yönetimi’ndeki Bakanların Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şunları kaydetti: “Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak.

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TİŞRİN BARAJI BÖLGESİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/YPG’nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı: “Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir.”

SON BİR HAFTADA 63 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; 62’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 3.226 (Irak’ın kuzeyi 1.539 / Suriye’nin kuzeyi 1.687 ) terörist etkisiz hâle getirildi. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 107 şahıs yakalanmış, 2.695 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 215, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.634 olmuştur. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

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ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Öte yandan, bir yılı aşkın süredir Orta Doğu’da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze’de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, - Ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, İki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Teknolojinin gücüyle yükselen yerli ve millî savunma sanayimiz sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi her geçen gün daha da artmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından üretilen Millî Piyade Tüfeği (MPT-76MH) envantere alınmıştır. Ayrıca, “Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi” kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti (HGK-84A) Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir.

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ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine “Memur Temini” başvuruları 20 Ocak’ta sona erecek, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak’a, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini” başvuruları ise 29 Ocak’a kadar yapılabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. “