MSB Kaynakları: Meteor füzelerini almak istiyoruz

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ilişkin, "Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, 1799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134'ü Irak'ın, 243'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin 181 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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"2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN HAYATA GEÇİRİLMESİ ŞARTTIR"

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de "Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam etmektedir. Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır" diye konuştu.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini belirterek, "Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmış, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu DENİZHAN'ın üretimi tamamlanan 3'üncüsü TCG İZMİR'e entegre edilmek üzere Anadolu Tersanesine teslim edilmiştir" dedi.

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"METEOR FÜZELERİNİ ENVANTERİMİZE KATMAYI PLANLAMAKTAYIZ"

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir" dedi.

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"TSK'NIN SURİYE'DEKİ MEVCUTİYETİ DEVAM ETMEKTE"

Bakanlık kaynakları, Suriye’de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen SMO'dan devraldığına ilişkin haberlerle ilgili de "Suriye'deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye'nin kuzeydoğusu olmak üzere Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nın Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye'deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Ayrıca Suriye'ye askeri ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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"YUNANİSTAN KENDİ TEZLERİNİ DAYATMAYA ÇALIŞIYOR"

Bakanlık kaynakları ayrıca, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerin test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerini değerlendirdi. Bakanlık kaynakları, "Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO’nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları tatbikat planlama dokümanına sokmaya çalıştılar. Bu minvalde, tatbikat planlama dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir. Bu süreçte keşif bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya’nın Milli Dacia Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz deniz görev gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı'na katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir" dedi.

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