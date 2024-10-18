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MSB kaynakları: Eurofıghter’da hiçbir şart yok

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#MSB#Eurofıghter#Eurofıghter Savaş Uçağı
MSB kaynakları: Eurofıghter’da hiçbir şart yok
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

TÜRKİYE’nin Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda Almanya’nın bazı garantiler istediği ve şartlar öne sürdüğü gündeme gelirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları bu iddiaları yalanladı.

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Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmaların devam ettiğini, yapılan çalışmaların süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti, “Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir” ifadesini kullandı. F -16 tedarikinin de planlandığı gibi sürdüğünü belirten bakanlık kaynakları, “Bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5’inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN’dır” dedi.

İSRAİL’İN BM’YE SALDIRISI

Kaynaklar, İsrail’in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) saldırısı ve orada görev yapan personelin durumuna ilişkin de “Bu saldırıları bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargâhında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliği’miz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir” ifadelerini kullandı.

 

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#MSB#Eurofıghter#Eurofıghter Savaş Uçağı

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