MSB kaynakları: Askerlerin vatandaşlık görevi

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YEREL seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülerle ilgili tartışmalar için Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir” cevabını verdi.

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in geçtiğimiz günlerde kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’ni kabulünde hangi konuların görüşüldüğüne ilişkin de, “Görüşmede ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanında ki iş birliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna’daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur” açıklamasını yaptı.

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1 HAFTADA 27 TERÖRİST ETKİSİZ

- Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Zeki Aktürk düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla; son bir haftada 27, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 280’i Irak’ın, 393’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hale getirildi.”