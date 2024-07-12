MSB kaynakları açıkladı: Kuzey Irak’ta kilit kapanıyor

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MSB Kaynakları, “Pençe Kilit Harekâtımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır” ifadesini kullandı.

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SON BİR HAFTADA 28 TERÖRİST ETKİSİZ

Terörle mücadeleye ilişkin son rakamları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de, “Son bir haftada 28, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 632’si Irak’ın, 723’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere bin 355 terörist etkisiz hâle getirildi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde teröristlerin; Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirildi” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK 217 BİN 871 LİRA OLDU

Yılın ikinci yarısı için bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira oldu. 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında bedelli askerlik başvuru yapanların sayısının ise 46 bin 972 kişiye ulaştığı öğrenildi.

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