MSB: Katar’ın yanındayız

Haberin Devamı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “İsrail, Katar’a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Böylece İsrail’in, terörizmi devlet politikası hâline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Uluslararası topluma, İsrail’in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar’da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dâhil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkânlarımızla Katar’ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz.”

Haberin Devamı

MSB kaynakları da İsrail’in Katar ve Suriye’de gerçekleştirdiği saldırılara ve sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekti. Bakanlık kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail’in Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsızdır” dedi.

HATAY’DA İKİ ASKERİN ŞEHİT DÜŞMESİ: HİPERTERMİDEN KAYNAKLANDI

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda şehit düşen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve adli tıp raporunun tamamlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: “İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının ‘uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu’ meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.”