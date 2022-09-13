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Türkiye'den Azerbaycan'a başsağlığı mesajı: Öz kardeşlerimizin yanındayız

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#Milli Savunma Bakanlığı#Azerbaycan#Ermenistan
Türkiyeden Azerbaycana başsağlığı mesajı: Öz kardeşlerimizin yanındayız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 20:44

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Azerbaycan#Ermenistan

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