×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim, SAS Timlerince imha edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 12:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir.

Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir."

BAKMADAN GEÇME!