MSB: 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 19:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çeşitli üslerden havalanan uçakların, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5 Mart 2026, Karadeniz’in doğusu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdi. Dalgaların sesine, kanatlarımızın rüzgarı eşlik etti" denildi.

 

