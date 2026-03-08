MSB: 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "5 Mart 2026, Karadeniz’in doğusu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çeşitli üslerden havalanan Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri, 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdi. Dalgaların sesine, kanatlarımızın rüzgarı eşlik etti" denildi.
