MSB, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıs Türklerini andı: Çatışma değil, planlı bir kıyımdı

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından "Kanlı Noel, çatışma değil, planlı bir kıyımdı" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir gecede ocaklar söndü, çocukların sesi sustu, anaların yüreği paramparça oldu. 21 Aralık 1963, tarihe kara bir leke olarak geçen bu karanlık gecede Kıbrıs Türkü, Rum terör örgütü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarıyla kadın, çocuk, yaşlı demeden acımasızca katledildi. Kanlı Noel adı verilen bu elim olayda şehit olan soydaşlarımızı rahmetle anıyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz."