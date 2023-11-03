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MSB: Kandil'de 3 terörist öldürüldü

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#MSB#Kandil#PKK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 10:51

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ansızın vurmaya devam!

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

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#MSB#Kandil#PKK

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