MSB: Kandil'de 3 terörist öldürüldü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ansızın vurmaya devam!

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

Ansızın vurmaya devam!



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7DwYrT6Myd