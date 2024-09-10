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MSB: İzmir'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

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#MSB#Şehit#İzmir
MSB: İzmirde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 14:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Menemen ilçesinde görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında / Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül 2024 tarihinde, rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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MSB: İzmirde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

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#MSB#Şehit#İzmir

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