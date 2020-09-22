MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR MSB başvuru ekranı!

MSB işçi alımı başvurusu pek çok ilde güvenlik görevlisi statüsünde yapılacak. 18 ila 33 yaş arasındaki vatandaşların müracaatta bulunabileceği MSB işçi alımı başvuru ekranı içerisinde boy ve kilo detayları da talep edilecek. Peki, MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak sürekli işçi alımında başvuru detayları ve başvuru adımları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 33 yaşından gün almamış olmak.

- Başvurunun son tarihi itibarıyla lise veya dengi bir okuldan ya da bir önlisans programından mezun olmak.

- Başvurunun son tarihi itibarıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak.

- Bedenen ve sıhhen yerleşim yerleri dışında ve açık arazi koşullarında gece-gündüz çalışmaya elverişli olmak.

- Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 kilodan fazla yahut 15 kilodan az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmekte olup boy-kilo kilo bilgileri sağlık kuruluşlarınca belgelendirilmelidir).

- Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde, tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmelidir)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

MSB işçi alımı başvurusu tamamen İŞKUR üzerinden tamamlanacak.

Esube sayfasına gittikten sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ ARAYAN kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI linkine tıklayın.

Daha sonra iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

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