MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

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MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.