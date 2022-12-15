Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terörist
MSB: Irakın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 14:49

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası