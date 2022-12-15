MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

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MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/jafZE9htFR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2022