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MSB: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef vuruldu

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#Operasyon#MSB#PKK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 11:41

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK’ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu.

Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarını kutluyoruz."

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#Operasyon#MSB#PKK

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