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MSB: Irak'ın kuzeyinde son 4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 12:53

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu."

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#Operasyon#MSB#PKK

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