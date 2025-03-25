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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi

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#MSB#PKK#Mağara
MSB: Irakın kuzeyinde PKKnın kullandığı mağara ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 12:20

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi tespit edildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" denildi.

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#MSB#PKK#Mağara

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