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MSB: Irak’ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: Irak’ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 12:13

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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#Operasyon#MSB#PKK

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